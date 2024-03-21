Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:11, 21 марта 2024Россия

Очевидец рассказал о попадании снаряда в многоэтажку Белгорода

Житель Белгорода рассказал, что прятался в ванной во время обстрела города ВСУ

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Очевидец попадания снаряда в многоэтажный дом Белгорода рассказал, как прятался в ванной во время случившегося. Его цитирует РИА Новости.

«Побежали быстренько в ванную. Потом начались крики, что в наш дом попало. Начали выходить (...) на улицу. Когда я вышел, увидел кучу мусора, машины побитые, окна пластиковые лежат на асфальте», — рассказал местный житель.

Он также показал повреждения одного из автомобилей — там посечены стекла осколками от снарядов. Оперативные службы после обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) приехали на место происшествия быстрее, чем за пять минут, добавил мужчина.

Материалы по теме:
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022

Утром в четверг, 21 марта, в Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности — он продлился около 20 минут. Впоследствии Минобороны сообщило, что над регионом перехватили десять снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

Пострадали пять человек. При обстреле повреждено не менее 30 квартир, линия электропередачи и несколько частных домов. Из-за повреждений ЛЭП около пяти тысяч жителей региона остались без света. В сети также опубликовали кадры первых минут после удара ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      53-метровую скважину пробурили до застрявших в Приамурье горняков. Под завалами 15 человек, с ними нет связи трое суток

      Сотрудники ФСИН сожгли исправительную колонию общего режима

      В стране НАТО уровень угрозы терроризма повысили почти до максимума

      Глава МИД Швеции связал вступление в НАТО с конфликтом на Украине

      Врач заявила о появлении жира на животе из-за исключения одного типа продуктов

      В Тихом океане обнаружили неизвестные скопления пластика

      Бельгия поддержала использование российских активов для покупки оружия Украине

      Украина вновь атаковала обстрелянный днем ранее российский поселок

      Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото в платье без бюстгальтера

      На Камчатке возбудили дело против организаторов тура на Красноармейский перевал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше