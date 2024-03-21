Очевидец рассказал о попадании снаряда в многоэтажку Белгорода

Житель Белгорода рассказал, что прятался в ванной во время обстрела города ВСУ

Очевидец попадания снаряда в многоэтажный дом Белгорода рассказал, как прятался в ванной во время случившегося. Его цитирует РИА Новости.

«Побежали быстренько в ванную. Потом начались крики, что в наш дом попало. Начали выходить (...) на улицу. Когда я вышел, увидел кучу мусора, машины побитые, окна пластиковые лежат на асфальте», — рассказал местный житель.

Он также показал повреждения одного из автомобилей — там посечены стекла осколками от снарядов. Оперативные службы после обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) приехали на место происшествия быстрее, чем за пять минут, добавил мужчина.

Утром в четверг, 21 марта, в Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности — он продлился около 20 минут. Впоследствии Минобороны сообщило, что над регионом перехватили десять снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

Пострадали пять человек. При обстреле повреждено не менее 30 квартир, линия электропередачи и несколько частных домов. Из-за повреждений ЛЭП около пяти тысяч жителей региона остались без света. В сети также опубликовали кадры первых минут после удара ВСУ.