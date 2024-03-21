Смерть «крабового короля» России назвали инсценировкой. Почему Генпрокуратура считает Олега Кана живым?
Генеральная прокуратура считает смерть «крабового короля» России Олега Кана инсценировкой. Об этом представитель надзорного ведомства сообщил во время заседания Арбитражного суда Приморского края по иску к ряду рыбопромышленников, в том числе Кану, о взыскании 358,7 миллиарда рублей.
Он рассказал, что родственники Кана не обращались в органы ЗАГС Сахалинской области и Санкт-Петербурга. Также с аналогичными заявлениями не обращалась ни одна из персон, которой могло быть известно о смерти бизнесмена. Соответственно смерть Олега Кымхаковича Кана, родившегося 16 апреля 1937 года, не регистрировалась, пояснил представитель прокуратуры.
Единственным юридическим подтверждением факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку
В свою очередь адвокаты, представляющие ответчиков по искам Генпрокуратуры, передали в канцелярию суда документ, свидетельствующий о смерти Олега Кана. Защитник Олег Суханов пожаловался, что ЗАГС отказался регистрировать эти документы. «Если человек умер за границей, там выдают свидетельство о смерти, ты с этим свидетельством приходишь в ЗАГС. У меня есть эти документы, ЗАГС говорит, что регистрировать не будет. Есть свидетельство, оно иностранное, там все переведено на русский язык, оно подтверждает смерть, оно передано в канцелярию», — объяснил он.
Кана подозревают в организации убийства, контрабанде и неуплате налогов
В октябре 2022 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь.
Кроме того, по версии следствия, Кан создал преступное сообщество и в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками краба в Китай, Японию и Южную Корею. Его подозревают в контрабанде 3 тысяч тонн живого краба на 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 миллиарда рублей.
В 2018 году сообщалось, что Кан сбежал от ФСБ в Японию. Отмечалось, что он покинул Россию на личном самолете. Бизнесмен был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Обвинение требует для него 19 лет колонии строгого режима.