Смерть «крабового короля» России назвали инсценировкой. Почему Генпрокуратура считает Олега Кана живым?

Генпрокуратура назвала инсценировкой сообщения о смерти бизнесмена Кана

Генеральная прокуратура считает смерть «крабового короля» России Олега Кана инсценировкой. Об этом представитель надзорного ведомства сообщил во время заседания Арбитражного суда Приморского края по иску к ряду рыбопромышленников, в том числе Кану, о взыскании 358,7 миллиарда рублей.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Он рассказал, что родственники Кана не обращались в органы ЗАГС Сахалинской области и Санкт-Петербурга. Также с аналогичными заявлениями не обращалась ни одна из персон, которой могло быть известно о смерти бизнесмена. Соответственно смерть Олега Кымхаковича Кана, родившегося 16 апреля 1937 года, не регистрировалась, пояснил представитель прокуратуры.

Единственным юридическим подтверждением факта смерти является запись в актах гражданского состояния. В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку Генпрокуратура

В свою очередь адвокаты, представляющие ответчиков по искам Генпрокуратуры, передали в канцелярию суда документ, свидетельствующий о смерти Олега Кана. Защитник Олег Суханов пожаловался, что ЗАГС отказался регистрировать эти документы. «Если человек умер за границей, там выдают свидетельство о смерти, ты с этим свидетельством приходишь в ЗАГС. У меня есть эти документы, ЗАГС говорит, что регистрировать не будет. Есть свидетельство, оно иностранное, там все переведено на русский язык, оно подтверждает смерть, оно передано в канцелярию», — объяснил он.

Кана подозревают в организации убийства, контрабанде и неуплате налогов

В октябре 2022 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Кана. По версии следствия, в 2010 году он организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как он считал, к покушению на его жизнь.

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Кроме того, по версии следствия, Кан создал преступное сообщество и в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками краба в Китай, Японию и Южную Корею. Его подозревают в контрабанде 3 тысяч тонн живого краба на 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на сумму более 3,69 миллиарда рублей.

В 2018 году сообщалось, что Кан сбежал от ФСБ в Японию. Отмечалось, что он покинул Россию на личном самолете. Бизнесмен был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Обвинение требует для него 19 лет колонии строгого режима.