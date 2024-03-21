Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 21 марта 2024Россия

Украина вновь атаковала обстрелянный днем ранее российский поселок

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали поселок Теткино Глушковского района Курской области, который обстреливали в течение всего дня 20 марта. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в результате повреждена газовая труба. Аварийные бригады приступят к ремонтным работам, когда станет безопасно. Информацию о пострадавших губернатор не привел.

20 марта поселок Теткино, примыкающий к российско-украинской границе, в течение всего дня находился под огнем со стороны ВСУ. Власти зафиксировали прилеты в районе одного из промышленных предприятий. Сообщения о пострадавших не поступали. В свою очередь, один из местных жителей рассказал, что в поселке закрыли единственную больницу.

Материалы по теме:
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
Путин заявил, что Россия может создать на Украине санитарную зону из-за обстрелов. Как она будет выглядеть?
18 марта 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024

Кроме того, в ночь на 20 марта ВСУ при помощи пяти беспилотников и ракеты С-200 попытались атаковать Курскую атомную электростанцию. Все воздушные цели были сбиты силами противовоздушной обороны, однако обломки снаряда рухнули в центре Курска, повредив несколько крыш.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      53-метровую скважину пробурили до застрявших в Приамурье горняков. Под завалами 15 человек, с ними нет связи трое суток

      Прокуратура сочла мягким наказание арестованной звезды «Слова пацана»

      Сотрудники ФСИН сожгли исправительную колонию общего режима

      В стране НАТО уровень угрозы терроризма повысили почти до максимума

      Глава МИД Швеции связал вступление в НАТО с конфликтом на Украине

      Врач заявила о появлении жира на животе из-за исключения одного типа продуктов

      В Тихом океане обнаружили неизвестные скопления пластика

      Бельгия поддержала использование российских активов для покупки оружия Украине

      Украина вновь атаковала обстрелянный днем ранее российский поселок

      Бывший «ангел» Victoria's Secret показала фото в платье без бюстгальтера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше