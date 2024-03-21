Украина вновь атаковала обстрелянный днем ранее российский поселок

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали поселок Теткино Глушковского района Курской области, который обстреливали в течение всего дня 20 марта. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, в результате повреждена газовая труба. Аварийные бригады приступят к ремонтным работам, когда станет безопасно. Информацию о пострадавших губернатор не привел.

20 марта поселок Теткино, примыкающий к российско-украинской границе, в течение всего дня находился под огнем со стороны ВСУ. Власти зафиксировали прилеты в районе одного из промышленных предприятий. Сообщения о пострадавших не поступали. В свою очередь, один из местных жителей рассказал, что в поселке закрыли единственную больницу.

Кроме того, в ночь на 20 марта ВСУ при помощи пяти беспилотников и ракеты С-200 попытались атаковать Курскую атомную электростанцию. Все воздушные цели были сбиты силами противовоздушной обороны, однако обломки снаряда рухнули в центре Курска, повредив несколько крыш.