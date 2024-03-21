В Киеве прогремели три серии мощных взрывов за 20 минут. Повреждены два предприятия

Серия взрывов прогремела в Киеве, власти сообщили о пролете ракет «Кинжал»

В Киевской области Украины за 20 минут прогремели три серии мощных взрывов, местная администрация сообщила о работе ПВО. Мэр города Виталий Кличко попросил местных жителей оставаться в укрытии до отбоя воздушной тревоги. По предварительным данным, в результате ударов повреждены два предприятия.

В Киеве сообщили о работе ПВО в городе

Издание «Общественное» сообщило, что в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Отмечается, что в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщали о взлете девяти российских бомбардировщиков и вероятных пусках крылатых ракет «Кинжал».

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе обломки ракеты упали на территории одного из предприятий, на место отправились экстренные службы. Всего повреждены два предприятия. Кличко также заявил, что загорелась трансформаторная станция и двухэтажное нежилое здание.

Отмечается, что воздушная тревога объявлена на территории всей Украины, местные СМИ сообщали о взрывах в Харькове и области.

Путин заявлял о планах России на ответный удар по Украине

Президент России Владимир Путин во время встречи с доверенными лицами 20 марта заявил, что Россия могла бы ответить симметрично на удары ВСУ по Белгороду, однако не станет этого делать. «Мы можем ответить тем же, но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы», — объявил глава государства.

Как ранее рассказали «Ленте.ру» местные жители, город Грайворон с населением шесть тысяч человек с 12 марта находится под непрекращающимися обстрелами. По их словам, в Грайвороне работает всего несколько магазинов, закрыты заправки, в домах выбиты окна и нет электричества, а из-за этого не работают отопительные котлы. Жители сообщают, что в городе много раненых и пожилых людей, которые не могут выехать в безопасное место.