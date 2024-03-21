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19:31, 21 марта 2024Забота о себе

Врач предупредил о неочевидных причинах появления геморроя

Врач Овчинников: у тех, кто часто ходит в баню, может развиться геморрой

Фото: Lee Charlie / Shutterstock / Fotodom

Геморрой может развиваться у тех, кто часто ходит в баню или занимается тяжелой атлетикой, предупредил колопроктолог Константин Овчинников. Эти и другие неочевидные причины появления этого заболевания врач перечислил в комментарии для «Газеты.ru».

По словам Овчинникова, в зоне риска развития геморроя находятся те, кто часто ходят в баню и сауну. Врач объяснил, что влажный горячий воздух провоцирует приток крови к прямой кишке, из-за чего давление в сосудах возрастает. Это и обусловливает развитие геморроя.

Также, продолжил специалист, геморрой часто возникает у офисных работников, людей с малоподвижным образом жизни и людей с ожирением. Длительное сидение на рабочем месте или в кресле перед телевизором — причина застойных процессов в малом тазу, снижения тонуса сосудов и развития геморроя. Предотвратить его появление помогают активный отдых, например, динамичная ходьба.

Причиной появления болезни может стать и тяжелая атлетика. Поэтому от регулярных тренировок со штангой и другими утяжелителями стоит отказаться, добавил Овчинников.

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«Ситуацию также усугубляет частое употребление алкоголя, который расширяет сосуды и повышает кровоток. В результате увеличивается давление в венах таза, что провоцирует возникновение геморроя или усиливает его симптомы», — прокомментировал колопроктолог.

Напоследок врач обратил внимание на то, что геморрой может возникать из-за простатита, так как длительное воспаление в простате вызывает отек геморроидальных узлов.

Ранее колопроктолог Андрей Буровский развеял популярные мифы о геморрое. В частности, он опроверг убеждение, что болезнь возникает только у тучных людей.

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      Вера Владзиевская
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