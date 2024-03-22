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21:19, 22 марта 2024Россия

Стало известно число эвакуированных из «Крокус Сити Холла» людей

МЧС: из здания «Крокус Сити Холла» эвакуировали порядка 100 человек

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Порядка 100 человек эвакуировали из здания «Крокус Сити Холла», пишет ТАСС.

По данным источников, сейчас сотрудники МЧС спускают людей с крыши.

О нападении на посетителей «Крокус Сити Холла» стало ивзестно вечером 22 марта. Очевидцы рассказали о том, что как минимум трое людей в камуфляже ворвались в здание, они открыли стрельбу из автоматического оружия.

Позже в «Крокус Сити Холле» вспыхнул пожар, часть людей оказалась заблокирована. По ситуации со стрельбой в «Крокус Сити Холле» создан оперштаб. На место прибыло несколько десятков машин скорой помощи.

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      Марина Совина
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