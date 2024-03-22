Губернатор опубликовал кадры последствий удара ВСУ по Белгороду

Губернатор Гладков опубликовал кадры последствий удара ВСУ по Белгороду

В сети появились кадры последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам Белгорода. Их публикует губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

На кадрах видны выбитые у многоэтажных домов окна и посеченные фасады. Помимо этого, обстрел Украины повредил припаркованные автомобили.

Как уточнил губернатор, также оказалось повреждено остекление в 31 квартире, в одном частном доме и в четырех учреждениях здравоохранения. Помимо этого, полностью сгорели четыре машины, еще 12 оказались повреждены.

Над Белгородом утром в пятницу, 22 марта, перехватили восемь снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire. В регионе объявили сигнал ракетной опасности.

Врачи не смогли спасти женщину — снаряд разорвался рядом с ней, когда она гуляла с собаками. Также, по данным властей, пострадали два человека. Предварительно, один из снарядов попал в роддом.

