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14:06, 22 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о тысяче застрявших под землей шахтеров

Минэнерго Украины: тысяча шахтеров осталась под землей из-за отключений света
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Andrew Burton / Getty Images

На Украине часть шахт осталась без электричества после ударов по энергообъектам страны. Об этом сообщило министерство энергетики республики в своем Telegram-канале.

Уточняется, что обесточены были шахты, расположенные в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. По информации Минэнерго Украины, суммарно под землей из-за отключений света застряли более тысячи человек. Угрозы их жизни нет.

В ночь на 22 марта был нанесен массированный удар по энергообъектам Украины. Как рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа, данная атака стала ответом на действия Киева. Целью этого шага было затруднение поставок оружия НАТО украинским военным.

Из-за повреждений энергообъектов в Днепропетровской области произошли экстренные отключения света. В связи с недостаточным электроснабжением мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал жителей города подготовить запасы воды.

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      Екатерина Грищенко
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