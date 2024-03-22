На Украине сообщили о тысяче застрявших под землей шахтеров

Минэнерго Украины: тысяча шахтеров осталась под землей из-за отключений света

На Украине часть шахт осталась без электричества после ударов по энергообъектам страны. Об этом сообщило министерство энергетики республики в своем Telegram-канале.

Уточняется, что обесточены были шахты, расположенные в Днепропетровской области, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. По информации Минэнерго Украины, суммарно под землей из-за отключений света застряли более тысячи человек. Угрозы их жизни нет.

В ночь на 22 марта был нанесен массированный удар по энергообъектам Украины. Как рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа, данная атака стала ответом на действия Киева. Целью этого шага было затруднение поставок оружия НАТО украинским военным.

Из-за повреждений энергообъектов в Днепропетровской области произошли экстренные отключения света. В связи с недостаточным электроснабжением мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал жителей города подготовить запасы воды.