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12:34, 22 марта 2024Мир

Орбан заявил о нахождении ЕС в плену у Сороса

Орбан: ЕС не проводит миролюбивую политику, так как является пленником Сороса
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Marton Monus / Reuters

Европейский союз (ЕС) не может проводить миролюбивую политику, поскольку находится в плену у американского бизнесмена Джорджа Сороса. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Орбан прокомментировал позицию европейских политиков по урегулированию на Украине. По его словам, общественное мнение все больше склоняется к поддержке партий, выступающих за мирное урегулирование. Политик также добавил, что это чувствуют и лидеры ЕС.

«Поворот в сторону мира в Европе не удается, потому что Брюссель на самом деле является пленником сети Джорджа Сороса», — заявил премьер Венгрии. Он добавил, что представители бизнесмена оказывают огромное влияние на европейскую политику, поскольку тот выстраивал свою сеть влияния в течение 30 лет. Орбан подчеркнул, что европейцы смогут дать оценку деятельности «провоенных политиков» на выборах в Европарламент.

Ранее Орбан допустил отправку Западом войск на Украину через два-три месяца. По его словам, то, что было невозможно представить несколько месяцев назад, становится повседневным событием.

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      Виктория Кондратьева
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