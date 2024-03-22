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16:09, 22 марта 2024Спорт

Раскрыт секрет упражнения для сжигания жира «мертвый клоп»

Фото: Unsplash

Эксперт по фитнесу Леон Болмеер раскрыл секрет упражнения для сжигания жира «мертвый клоп». Его слова приводит Express.

Для выполнения упражнения нужно лечь на спину, согнув ноги в коленях, при этом одну руку вытянуть, а противоположную ногу поднять к потолку. Далее необходимо медленно опускать вытянутые ногу и руку на пол, но не выгибать поясницу, а затем вернуться в исходное положение. Повторить то же самое с противоположными рукой и ногой.

Эксперт заявил, что упражнение нужно выполнять два или три раза в неделю. Специалист рекомендовал три подхода по 10-15 повторов.

Ранее фитнес-тренер Алина Черепанова раскрыла основные нюансы похудения в области нижней части живота. Она посчитала, что для этого нужна общая тренировочная и бытовая активность, а также корректировка питания в сторону увеличения количества белка в рационе и минимизации калорийной пищи.

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      Анастасия Борисова
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