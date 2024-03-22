Раскрыт секрет упражнения для сжигания жира «мертвый клоп»
Эксперт по фитнесу Леон Болмеер раскрыл секрет упражнения для сжигания жира «мертвый клоп». Его слова приводит Express.
Для выполнения упражнения нужно лечь на спину, согнув ноги в коленях, при этом одну руку вытянуть, а противоположную ногу поднять к потолку. Далее необходимо медленно опускать вытянутые ногу и руку на пол, но не выгибать поясницу, а затем вернуться в исходное положение. Повторить то же самое с противоположными рукой и ногой.
Эксперт заявил, что упражнение нужно выполнять два или три раза в неделю. Специалист рекомендовал три подхода по 10-15 повторов.
Ранее фитнес-тренер Алина Черепанова раскрыла основные нюансы похудения в области нижней части живота. Она посчитала, что для этого нужна общая тренировочная и бытовая активность, а также корректировка питания в сторону увеличения количества белка в рационе и минимизации калорийной пищи.