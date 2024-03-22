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19:24, 22 марта 2024Забота о себе

Россиян предупредили о скрытой опасности поцелуев

Стоматолог Сошников: вызывающие кариес бактерии передаются через поцелуй

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Вызывающие кариес бактерии могут передаваться от одного человека к другому во время поцелуя. О скрытой опасности проявления романтических чувств предупредил стоматолог-терапевт, врач-реставратор Алексей Сошников в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист уточнил, что речь идет о бактериях Streptococcus mutans. По его словам, они потребляют углеводы и со временем разрушают ткани зубов. Как подчеркнул Сошников, микроорганизмы сами по себе не вызывают кариес: чтобы они начали размножаться и вызывать патологические процессы, им нужны благоприятные условия. Например, наличие зубного налета или участков, которые не очищаются должным образом.

Если человек соблюдает правила чистки зубов, регулярно проходит гигиеническую чистку полости рта, то у кариозных бактерий, как правило, не будет возможности реализоваться. То есть они могут существовать, но поражения зубам нанести не смогут

Алексей Сошниковстоматолог
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Чтобы минимизировать опасность передачи бактерий, врач посоветовал перед поцелуем пользоваться антисептиками для полости рта. Также он рекомендовал следить за здоровьем зубов — дважды в день чистить их и регулярно проводить профессиональную гигиену полости рта.

Ранее стоматолог и основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян подсказала идеальное время для чистки зубов. По ее мнению, чистить зубы можно как до, так и после завтрака, но лучше всего делать это за 30 минут до утреннего приема пищи.

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      Екатерина Улитина
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