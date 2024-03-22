Стоматолог подсказала идеальное время для чистки зубов

Стоматолог Автандилян посоветовала чистить зубы за 30 минут до завтрака

Чистить зубы можно как до, так и после завтрака, но лучше всего делать это за 30 минут до утреннего приема пищи, рассказала стоматолог и основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян. Идеальное время для этой гигиенической процедуры врач подсказала «Ленте.ру».

Автандилян объяснила, что при чистке зубов за полчаса до завтрака компоненты пасты успеют оказать лечебно-профилактическое воздействие на эмаль. Кроме того, эта процедура, проведенная до еды, поможет подготовить полость рта к приему пищи — это также важно для здоровья зубов и десен. При этом, чтобы вкусовые рецепторы быстрее восстановились после контакта с зубной пастой и не искажали вкус еды, врач посоветовала выбирать варианты пасты с нейтральным вкусом и высоким содержанием компонентов натурального происхождения в составе.

Если же человеку удобнее чистить зубы после завтрака, стоматолог предложила сразу после пробуждения обязательно прополоскать рот чистой водой, чтобы устранить неприятный запах и нормализовать уровень pH в ротовой полости. После приема пищи, по словам врача, следует подождать от 30 до 60 минут, прежде чем приступать к чистке зубов — это поможет избежать повреждения эмали, которая после приема пищи становится более чувствительной и уязвимой.

Есть еще одно важное правило в утренней гигиене полости рта: не чистить зубы перед приемом агрессивной пищи, содержащей много сахара и кислот, а также сразу после него. Сладости, цитрусовые, маринованные овощи, газированные напитки, фреши и соки повышают уровень кислотности во рту и размягчают зубную эмаль Луиза Автандилян стоматолог

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