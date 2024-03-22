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17:43, 22 марта 2024Ценности

Россиянкам старше 50 лет перечислили самые модные образы на весну и лето

Стилистка Скороходова посоветовала россиянкам старше 50 лет носить белую рубашку

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Анна Скороходова перечислила россиянкам старше 50 лет самые модные образы на весну и лето. Соответствующий комментарий приводит «Москва 24».

Специалистка заявила, что женщинам упомянутого возраста нужно выбирать одежду, которая будет корректировать фигуру и зрительно скрывать недостатки. «Всегда нужно трезво смотреть в зеркало. Оценивать, какие зоны не стоит показывать, а какие лучше оставить открытыми, чтобы сместить акцент. Если у женщины красивые ноги, можно выбрать более короткую длину юбки, чтобы продемонстрировать их и увести взгляд, например, от отсутствия талии», — рассказала она.

Вместе с тем эксперт посоветовала носить белую рубашку прямого кроя, которая освежает и не добавляет лишних лет.

Если хочется немного поэкспериментировать, можно сделать акцент на рукавах. Например, как-то необычно их поднять или закатать. Также можно выбрать рубашку с интересным воротником, например стойкой, которая будет красиво подчеркивать зону шеи и декольте

Анна Скороходовастилист

Вдобавок Скороходова призвала сочетать данное изделие с классическими брюками, прямыми джинсами, расклешенными или прямыми юбками длины миди либо макси. Кроме того, стилистка обратила внимание на брючные костюмы светлых тонов. «Беспроигрышным вариантом для лета станет платье А-силуэта длины макси. Особенно если у него есть воротник», — добавила она.

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Среди прочего, женщина также внесла в список блузу из льна, свободный топ прямого кроя и удлиненный жакет. Кроме того, Скороходова порекомендовала пополнить гардероб удобной обувью на плоской подошве, например, сандалиями, лоферами, мюлями или балетками.

Ранее в марте Анна Скороходова назвала россиянкам самые модные цвета в одежде в 2024 году. По словам специалистки, в нынешнем году актуальной будет одежда нежно-голубого оттенка, который способен заменить классический белый.

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      Екатерина Ештокина
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