Шольц назвал законным использование доходов от замороженных активов РФ

Шольц назвал законным использование доходов от активов РФ для помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал законным использование доходов от замороженных в Европе российских активов на военную помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его утверждению, использование Евросоюзом доходов от замороженных активов России совместимо с международным правом. Немецкий канцлер также выразил надежду, что доходы от российских активов начнут использовать в скором времени.

Ранее в Кремле заявили, что мнение о том, что российские замороженные активы никому не принадлежат, абсурдно, так как у них есть конкретные владельцы.

Представители Еврокомиссии заявили, что выплаты Украине из доходов от замороженных активов России могут начаться уже в июле 2024 года. В свою очередь, глава европейской дипмиссии Жозеп Боррель утверждал, что передача Киеву денежных средств будет осуществляться дважды в год. Около 2,5-3 миллиардов евро в год будут направляться на закупку оружия через фонд помощи Украине и бюджет ЕС.