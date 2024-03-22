Советник Кучмы заявил о шоке Зеленского после ударов по энергообъектам

Соскин: Зеленский шокирован и растерян после удара России по энергообъектам

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский был шокирован и оказался растерян из-за ударов российских войск по энергообъектам в стране утром 22 марта. Свои предположения он высказал на личном YouTube-канале.

Указав на «страшнейший» удар, Соскин посчитал, что Зеленский и его окружение находятся в шоке и, возможно, даже растерялись. Он добавил, что ВС РФ, скорее всего, на этом не остановятся, и призвал украинцев «готовиться к следующим дням».

Соскин также предположил, что сейчас на Зеленского сильно давят американские политики, чтобы склонить власти в Киеве к уступкам, указав на приезды в столицу Украины советника Джо Байдена Джейка Салливана и главы Военного комитета НАТО Роберта Бауэра.

Утром в пятницу среди прочего был нанесен удар в городе Запорожье по самой мощной украинской гидроэлектростанции ДнепроГЭС. Стало известно, что из-за этого она полностью выведена из строя.

Эти удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине стали крупнейшей атакой на энергосистему за все время конфликта, сообщила энергетическая компания «Укрэнерго».