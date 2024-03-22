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20:11, 22 марта 2024Спорт

«Спартак» перестал платить арестованному Промесу

«Спартак» перестал платить зарплату арестованному в ОАЭ футболисту Промесу
Квинси Промеса

Квинси Промеса. Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Globallookpress.com

Московский «Спартак» перестал платить зарплату арестованному в ОАЭ футболисту Квинси Промесу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, клуб прекратил делать переводы игроку в начале марта. Отмечается, что «Спартак» сможет экономить ежемесячно около 300 тысяч евро. При этом контракт с Промесом не разорван из-за возможных юридических сложностей.

Ранее портал Transfermarkt обнулил рыночную стоимость легионера. Кроме того, сообщалось, что в случае досрочного расторжения контракта по инициативе игрока, клуб потребует с него до 20 миллионов евро.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Отмечалось, что задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции 32-летнего футболиста в страну. До этого он был задержан на погранконтроле в аэропорту страны за то, что попал в аварию и покинул место происшествия.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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      Андрей Стрельцов
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