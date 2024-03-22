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11:18, 22 марта 2024Спорт

«Спартак» прописал новый пункт в контракте осужденного за наркоторговлю игрока

«Спартак» потребует с Промеса 20 миллионов евро в случае расторжения контракта

Фото: Alexander Stupnikov / spartak.com / Globallookpress.com

Руководство московского «Спартака» прописало новый пункт в контракте осужденного за наркоторговлю нидерландского нападающего команды Квинси Промеса. Об этом стало известно РБК.

По информации источника, в случае досрочного расторжения контракта по инициативе игрока, клуб потребует с футболиста до 20 миллионов евро. Отмечается, что существенным нарушением договора, являющимся причиной для его расторжения, будет считаться отсутствие в расположении клуба по необоснованным причинам в течение 48 часов во время соревновательного периода и 96 часов — во внесоревновательный период.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Отмечалось, что задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции футболиста в страну. До этого он был задержан на погранконтроле в аэропорту страны за то, что попал в аварию и покинул место происшествия.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

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      Анастасия Борисова
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