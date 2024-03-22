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01:38, 22 марта 2024Силовые структуры

Ветеран СВО взял россиянку в заложники

В Петропавловске-Камчатском вооруженный ветеран СВО держит в квартире заложницу

В Петропавловске-Камчатском мужчина забаррикадировался в своей квартире, он вооружен и держит в заложниках женщину. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным источника, в дом на улице Кроноцкой вызвали полицию местные жители, отреагировавшие на шум. Выезды со двора перекрыли еще рано утром, на место прибыли сотрудники спецслужб и переговорщики. Сотрудники правоохранительных органов готовятся штурмовать квартиру.

По данным издания Baza, вооруженный 32-летний местный житель является ветераном специальной военной операции (СВО) на Украине.

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      Александра Синицына
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