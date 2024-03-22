Силовые структуры
Ветеран СВО взял россиянку в заложники
В Петропавловске-Камчатском вооруженный ветеран СВО держит в квартире заложницу
В Петропавловске-Камчатском мужчина забаррикадировался в своей квартире, он вооружен и держит в заложниках женщину. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным источника, в дом на улице Кроноцкой вызвали полицию местные жители, отреагировавшие на шум. Выезды со двора перекрыли еще рано утром, на место прибыли сотрудники спецслужб и переговорщики. Сотрудники правоохранительных органов готовятся штурмовать квартиру.
По данным издания Baza, вооруженный 32-летний местный житель является ветераном специальной военной операции (СВО) на Украине.