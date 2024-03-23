Опубликовано фото еще одного подозреваемого в расстреле людей в «Крокусе»

Shot: опубликовано фото еще одного подозреваемого в теракте в «Крокусе»

В сети появилось фото еще одного предполагаемого террориста, которого задержали в Брянской области. Снимок подозреваемого в массовом расстреле людей в «Крокусе» опубликовал Telegram-канал Shot.

Ранее Mash также опубликовал фото первого задержанного — Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича 2004 года рождения. В результате погони предполагаемый террорист получил повреждение глаза.

Ранее директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Как уточнил глава ФСБ, среди них четыре террориста.

