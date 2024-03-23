Патрушев заявил о неизбежности наказания для виновных в массовой гибели людей

Патрушев: виновным в массовой гибели людей не избежать наказания

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что виновным в массовой гибели людей в «Крокусе» не удасться избежать наказания. Его слова приводит «Интерфакс».

«Теракт в "Крокус Сити Холл" показал, что от спецслужб, правоохранительных ведомств и органов власти нужны максимально скоординированные усилия для их предотвращения», — цитирует Патрушева агентство.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по поклонникам группы «Пикник», ожидавшим выступление. После в здании прогремело несколько взрывов и начался пожар.

Ранее МЧС опубликовало список госпитализированных после теракта в «Крокусе». После стрельбы и пожара в концертном зале было госпитализировали 107 человек.

Известно, что более 600 доноров сдали кровь в первый час работы центров крови в Подмосковье. Люди также приходят в Центр крови имени Гаврилова в столице, у здания образовалась внушительная очередь.