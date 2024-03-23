Стало известно о задержании Renault по ориентировке в Брянской области

Baza сообщила о задержании Renault, на котором могли скрыться террористы

Белый автомобиль Renault с тверскими номерами, на котором могли скрыться террористы, был остановлен в Брянской области, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источников, машина была поймана в Навлинском районе региона, который находится в нескольких десятках километров от границы с Украиной. Информации о задержанных пока нет.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Брянской области был остановлен один из автомобилей, который проходил по ориентировке. При этом источники канала отметили, что о причастности транспортного средства к теракту в «Крокус Сити Холле» говорить рано. Также стало известно о задержании двух человек.

О теракте и пожаре в «Крокус Сити Холле» стало известно вечером 22 марта.