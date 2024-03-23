В Госдуме предложили ограничить въезд мигрантов в Россию

Шеремет: необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию на время СВО

Необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию на время Специальной военной операции (СВО). С такой идей выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, иностранные лица, которые пересекают границу, являются угрозой, прежде всего, для самих себя, так как автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб для создания в России условий осуществления террористических актов, а также инструментами для дестабилизации обстановки», — сказал парламентарий.

Он добавил, что с уважением относится к иностранным гражданам, которые приезжают в Россию с добрыми намерениями.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не допустить националистических проявлений после теракта в «Крокус Сити Холле».