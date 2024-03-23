В Парагвае отреагировали на отмену матча со сборной России из-за теракта

В Федерации футбола Парагвая заявили, что сожалеют о теракте в Подмосковье

Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф отреагировал на решение отменить товарищеский матч со сборной России в связи с терактом в Подмосковье. Его слова приводит Sport24.

«Мы с народом России и глубоко сожалеем о печальных событиях», — заявил Канонникофф, добавив, что решение о переносе матча на другую дату пока не принято.

Об отмене товарищеского матча между Россией и Парагваем стало известно 23 марта. В Российском футбольном союзе заявили, что стороны смогут провести встречу в другой период времени.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Минимум пять террористов, вооруженных автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным, жертвами теракта стали 93 человека, более ста пострадали.