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12:53, 23 марта 2024Спорт

В Парагвае отреагировали на отмену матча со сборной России из-за теракта

В Федерации футбола Парагвая заявили, что сожалеют о теракте в Подмосковье

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Генеральный секретарь Федерации футбола Парагвая Луис Канонникофф отреагировал на решение отменить товарищеский матч со сборной России в связи с терактом в Подмосковье. Его слова приводит Sport24.

«Мы с народом России и глубоко сожалеем о печальных событиях», — заявил Канонникофф, добавив, что решение о переносе матча на другую дату пока не принято.

Об отмене товарищеского матча между Россией и Парагваем стало известно 23 марта. В Российском футбольном союзе заявили, что стороны смогут провести встречу в другой период времени.

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Минимум пять террористов, вооруженных автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным, жертвами теракта стали 93 человека, более ста пострадали.

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      Анастасия Борисова
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