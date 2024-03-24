В Ливане предрекли США потерю влияния после провала на Украине
Соединенные Штаты Америки рискуют лишиться мирового влияния в случае провала Украины в конфликте с Россией, сообщает ливанская газета Al Binaa. В статье отмечается, что европейские страны «с ужасом осознают» неспособность США противостоять вызовам и предоставлять защиту другим государствам.
«Точно так же, как страны Ближнего Востока двинулись навстречу примирению и взаимопониманию с Ираном, Европа развернется к России или хотя бы запустит этот процесс на уровне политических элит», — говорится в публикации.
Издание предрекло США превращение в регионального игрока и потерю глобального влияния. Без сотрудничества с Европой Штаты — это «не более, чем просто большая страна», подчеркивается в статье.
Ранее профессор Американского университета Антон Федяшин сообщил, что «морализаторская» политика США привела к снижению их влияния. Кроме того, она может негативно отразиться на союзе с Израилем и привести к его переходу на сторону Китая. По мнению специалиста, после 2014 года кризис на Украине усугубил все проблемы внешней политики Штатов.