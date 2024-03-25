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19:46, 25 марта 2024Ценности

Российский спортсмен стал лицом итальянского бренда одежды

Российский спортсмен Сергей Бойцов стал лицом итальянского бренда Sarto Reale
Сергей Бойцов

Сергей Бойцов. Кадр: Sergey Boytcov / YouTube

Мастер спорта России по бодибилдингу Сергей Бойцов стал лицом итальянского бренда одежды Sarto Reale. Соответствующую информацию публикует «Вечерняя Москва».

29-летний россиянин снялся в рекламной кампании новой весенне-летней коллекции мужских изделий упомянутой марки. По словам спортсмена, он не раз принимал участие в подобных съемках и чувствовал, что занимался любимым делом.

«Я, конечно, безумно рад, что стал лицом такой большой рекламной кампании и бренда. Это говорит о том, что я делаю все правильно. В нынешнее время ценится уникальность и экстраординарность. Не быть как все, не делать как все и, главное, не думать как все», — высказался он.

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Новый амбассадор бренда подчеркнул, что фотографом в съемке также выступил российский специалист. «Многолетний опыт очень помогает мне работать перед камерой и становиться лицом крупных компаний. Совместно с фотографом Михаилом Пешковым у нас получился уникальный фэшн-проект», — заключил он.

В январе бывший «самый сексуальный мужчина в мире» актер Идрис Эльба стал лицом Calvin Klein. Звезда фильмов «Рок-н-рольщик» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет» снялся в рекламной кампании новой коллекции базовой одежды упомянутого модного дома.

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      Екатерина Ештокина
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