Российский спортсмен стал лицом итальянского бренда одежды

Российский спортсмен Сергей Бойцов стал лицом итальянского бренда Sarto Reale

Мастер спорта России по бодибилдингу Сергей Бойцов стал лицом итальянского бренда одежды Sarto Reale. Соответствующую информацию публикует «Вечерняя Москва».

29-летний россиянин снялся в рекламной кампании новой весенне-летней коллекции мужских изделий упомянутой марки. По словам спортсмена, он не раз принимал участие в подобных съемках и чувствовал, что занимался любимым делом.

«Я, конечно, безумно рад, что стал лицом такой большой рекламной кампании и бренда. Это говорит о том, что я делаю все правильно. В нынешнее время ценится уникальность и экстраординарность. Не быть как все, не делать как все и, главное, не думать как все», — высказался он.

Новый амбассадор бренда подчеркнул, что фотографом в съемке также выступил российский специалист. «Многолетний опыт очень помогает мне работать перед камерой и становиться лицом крупных компаний. Совместно с фотографом Михаилом Пешковым у нас получился уникальный фэшн-проект», — заключил он.

В январе бывший «самый сексуальный мужчина в мире» актер Идрис Эльба стал лицом Calvin Klein. Звезда фильмов «Рок-н-рольщик» и «Отряд самоубийц: Миссия навылет» снялся в рекламной кампании новой коллекции базовой одежды упомянутого модного дома.