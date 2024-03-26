Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оказался гражданином России

Басманный суд: фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исломов имеет гражданство РФ

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» оказался гражданином России. Так, пятый задержанный Диловар Исломов российское гражданство, следует из материалов Басманного суда Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Диловар Исломов, 1999 года рождения, уроженец Душанбе, гражданство РФ, есть жена и маленький ребенок. Работает таксистом», — передает агентство.

Брат Диловара Исломова Аминчон является многодетным отцом, у него есть четыре ребенка от первого брака и три от второго. Подозреваемый арестован, также под стражей находится отец братьев Исроил Исломов.

25 марта Басманный суд Москвы арестовал одного из трех новых фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Диловар Исломов пробудет под стражей до 22 мая. Он обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как стало известно Telegram-каналу «112», именно Исломовы продали террористам тот самый белый автомобиль Renault, на котором они пытались скрыться после стрельбы в «Крокусе».