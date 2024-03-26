Показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтвердили украинский след

Бортников: показания террористов из «Крокуса» подтверждают украинский след

Показания задержанных по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» подтверждают украинский след. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает журналист Павел Зарубин в своем Telegram.

«Первичные данные, которые мы получили от задержанных, подтверждают это (украинский след — прим. «Ленты.ру»). Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так», — сообщил глава ведомства.

Ранее Бортников сообщал, что атаку на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске готовили радикальные исламисты из группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Теракту также содействовали украинские спецслужбы.

Стрельба в подмосковном «Крокусе» произошла вечером 22 марта. Все исполнители теракта были задержаны в Брянской области при попытке покинуть Россию на автомобиле.