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22:56, 27 марта 2024Спорт

Назван способ убрать жир в самых проблемных зонах

Фото: Unsplash

Журналисты Men Today назвали способ убрать жир в самых проблемных зонах. Материал доступен на сайте издания.

Для начала журналисты посоветовали делать планку с прыжками, отжимания и обратные скручивания. Затем необходимо сделать упражнение звезда. Для этого нужно лечь на спину, ноги выпрямить, а руки развести по сторонам. Далее поднять правую ногу и потянуться к ней левой рукой. Упражнение повторить на другую сторону.

Следующим упражнением стали скручивания лягушка. Для этого необходимо лечь на спину, ноги согнуть в коленях и развести по сторонам, стопы соединить, а руки вытянуть вперед. Затем поднять лопатки и потянуться руками к стопам. Последним стало упражнение велосипед.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач раскрыла способ накачать шесть кубиков пресса без тренажерного зала. Эксперт рекомендовала выполнять вертикальные ножницы и ситапы с поднятыми руками.

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      Анастасия Борисова
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