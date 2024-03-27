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12:10, 27 марта 2024Спорт

Олимпийская чемпионка высказалась о желании россиян участвовать в Играх-2024

Чепалова призвала не осуждать россиян за выступление на Олимпийских играх-2024

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова высказалась о желании россиян участвовать в Играх-2024 в Париже. Ее слова приводит ТАСС.

«Ехать стоит, но я не понимаю, зачем ставят палки в колеса, путают спорт и политику. Спортсменов нужно оставить в покое — пусть они все участвуют, я не представлю международный спорт без России», — заявила она. По ее мнению, в России за редким исключением все поддержат атлетов.

Чепалова призвала не осуждать россиян за выступление на Олимпиаде. «Может, им будет тяжело, но думаю, что эта тема раздута, причем международными организациями, потому что сами спортсмены всегда нормально относились друг к другу», — заключила она.

1 марта министр спорта России Олег Матыцин заступился за представителей страны, которые хотят выступить на летних Играх-2024. По его мнению, участвующие в отборе на турнир атлеты являются достоянием страны.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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