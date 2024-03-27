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08:02, 27 марта 2024Путешествия

Россиянин побывал в Казахстане и раскрыл отношение местных жителей к русским

Фото: Bukharova Liia / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер побывал в городе Алма-Ата в Казахстане и раскрыл отношение местных жителей к своим соотечественникам. Впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации признался, что как только он прилетел в аэропорт города, то сразу же понял, что проблем с пониманием у него там быть не должно.

«Во-первых, все вывески, знаки и указатели обязательно были продублированы на русском. Даже в местных банкоматах обязательно был второй язык — русский. Он шел сразу за казахским, а только потом был английский. Сразу понятно, в чью пользу расставлены приоритеты», — заметил путешественник, добавив, что все местные жители без проблем разговаривают по-русски.

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Кроме того, блогер рассказал, что в местном метро есть станция, стены которой украшают картины с пейзажами из российской столицы, а один из парков в центре Алма-Аты назван в честь 28 героев-панфиловцев. «То есть для казахов это очень важная часть их истории, а также общее прошлое, разделенное с русским народом», — подчеркнул он.

Еще одна достопримечательность, на которую обратил внимание россиянин, — православный Вознесенский собор, находящийся рядом с центром. «Его высота — почти 54 метра, что ставит его на второе место в мире по высоте именно деревянных церквей», — восхитился автор отзыва.

Ранее этот же тревел-блогер попробовал в Казахстане уличную еду и был приятно удивлен. По его словам, цена плова была очень низкой, а вкус — отличным.

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      Алина Черненко
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