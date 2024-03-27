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09:54, 27 марта 2024Спорт

Российский прыгун в воду сменил спортивное гражданство

Российский прыгун в воду Повзнер сменил спортивное гражданство на канадское

Кадр: CBC Sports / YouTube

Российский прыгун в воду Виктор Повзнер сменил спортивное гражданство. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics).

«World Aquatics одобрила смену гражданства для Виктора Повзнера на канадское 13 февраля 2024 года», — говорится в заявлении организации. Отмечается, что у 22-летнего спортсмена есть двойное гражданство — России и Канады.

Повзнер, родившийся в российской семье в Торонто, ранее представлял Канаду. В 2018-м он решил выступать за Россию, однако в 2022-м вновь вернулся в Канаду.

Ранее российские прыгуны в воду отказались от участия в Олимпийских играх-2024. Они назвали условия допуска на турнир дискриминационными.

4 сентября 2023 года бюро World Aquatics допустило российских атлетов на турниры в нейтральном статусе. Спортсмены смогут принять участие только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного пловца. К соревнованиям будет допущен максимум один спортсмен из России на одну дисциплину.

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      Дарья Коршунова
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