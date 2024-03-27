Володин поручил проработать усиление безопасности на массовых мероприятиях

Володин поручил комитетам ГД проработать усиление безопасности на мероприятиях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам нижней палаты парламента проработать вопрос усиления безопасности на массовых мероприятиях в России. Об этом сообщается на сайте Думы.

«Поручим Комитету по культуре совместно с Комитетом по безопасности и противодействию коррупции проработать предложения, чтобы была обеспечена безопасность наших граждан во время культурных и массовых мероприятий», — приводятся слова парламентария.

Как уточнила председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская, поправки, которые регулируют исполнительную деятельность, уже обсуждаются на площадке комитета. Предложения также поступили от МВД и сенаторов, добавила она.

Соответствующее поручение Володин дал на фоне теракта в «Крокусе» 22 марта. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Злоумышленники скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — они, предварительно, направлялись на Украину. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает о том, что преступление совершено руками радикальных исламистов.

По последним данным, число пострадавших в «Крокусе» выросло до 360. Как уточнили в Центре медицины катастроф, среди них — 11 детей. Предварительно, такой рост числа пострадавших объясняется тем, что находившиеся в «Крокусе» в момент теракта люди начали обращаться за помощью к психологам. Жертвами теракта стали 139 человек.