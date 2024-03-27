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13:45, 27 марта 2024Россия

Володин поручил проработать усиление безопасности на массовых мероприятиях

Володин поручил комитетам ГД проработать усиление безопасности на мероприятиях

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам нижней палаты парламента проработать вопрос усиления безопасности на массовых мероприятиях в России. Об этом сообщается на сайте Думы.

«Поручим Комитету по культуре совместно с Комитетом по безопасности и противодействию коррупции проработать предложения, чтобы была обеспечена безопасность наших граждан во время культурных и массовых мероприятий», — приводятся слова парламентария.

Как уточнила председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская, поправки, которые регулируют исполнительную деятельность, уже обсуждаются на площадке комитета. Предложения также поступили от МВД и сенаторов, добавила она.

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Соответствующее поручение Володин дал на фоне теракта в «Крокусе» 22 марта. Тогда четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Злоумышленники скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — они, предварительно, направлялись на Украину. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает о том, что преступление совершено руками радикальных исламистов.

По последним данным, число пострадавших в «Крокусе» выросло до 360. Как уточнили в Центре медицины катастроф, среди них — 11 детей. Предварительно, такой рост числа пострадавших объясняется тем, что находившиеся в «Крокусе» в момент теракта люди начали обращаться за помощью к психологам. Жертвами теракта стали 139 человек.

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      Анастасия Шейкина
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