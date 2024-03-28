Клуб Овечкина останется в Вашингтоне

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» не переедет в другой штат до 2050 года

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» не переедет в другой штат. Об этом сообщает Associated Press.

Клуб, капитаном которого является российский форвард Александр Овечкин, останется в Вашингтоне до 2050 года. Также не будет менять прописку команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс».

Владелец обоих клубов Тед Леонсис и мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер подписали соглашение о проекте реконструкции арены. «Это великий день, и я испытываю огромное облегчение», — заявил Леонсис.

В июне 2023 года сообщалось, что команды могут переехать из «Вашингтона». Предполагалось, что они разместятся в штате Вирджиния.