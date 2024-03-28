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09:10, 28 марта 2024Интернет и СМИ

Песков высказался о возможности блокировки Telegram в России

Песков заявил, что планов по блокировке Telegram в России нет

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможности блокировки мессенджера Telegram на территории России. Его слова передает SHOT.

«Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, собираются ли в стране ограничивать доступ к Telegram.

При этом представитель Кремля отметил, что основателю Telegram, предпринимателю Павлу Дурову стоит уделять мессенджеру больше внимания. «Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс (...) все больше становится инструментом в руках террористов», — объяснил он.

Ранее Песков предупредил об опасности нейросетей. По его словам, в руках недобросовестных пользователей и террористов нейросети могут стать грозным оружием.

Перед этим представитель Кремля ответил на вопрос о возможности блокировки видеохостинга YouTube в России. Он заявил, что страна должна много работать, чтобы развить Rutube до уровня YouTube.

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      Евгения Наумова
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