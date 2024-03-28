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18:10, 28 марта 2024Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре высказались об ограничении работы Telegram в России

Роскомнадзор заявил, что не видит необходимости в ограничении работы Telegram

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Роскомнадзоре заявили, что ведомство не видит необходимости в ограничении работы мессенджера Telegram в России. Комментарий передает ТАСС.

«Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России», — сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что планов по блокировке Telegram в России нет. Вместе с тем он призвал основателя проекта Павла Дурова внимательнее следить за мессенджером. «Этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс (...) все больше становится инструментом в руках террористов», — подчеркнул Песков.

Перед этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что подросткам стали часто поступать сообщения в Telegram, в которых им предлагают купить оружие или совершить теракт. Она посоветовала пользователям сети быть бдительными и сохранять спокойствие.

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      Маргарита Щигарева
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