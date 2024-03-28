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07:36, 28 марта 2024Россия

Выживший в «Крокусе» рассказал о вытолкнувших его из укрытия людях

Выживший в «Крокусе» Дмитрий Сараев: люди вытолкнули меня из укрытия
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

В момент стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» под Москвой люди как-то вытолкнули мужчину из укрытия, где он вместе с другими прятался от террористов. Об этом рассказал пострадавший Дмитрий Сараев, его слова приводят «Известия».

«Ситуация начала развиваться лавинообразно, очень быстро. Падали замертво люди, и я видел ранения пулевые в голову — женщины, мужчины. Люди падали, на них наступали те, кто пытался прорваться вперед к стеклу, подальше от эпицентра стрельбы», — рассказал он.

Мужчина добавил, что он вместе с другими посетителями концерта начал прятаться от террористов за угловой балкой. Сараев оказался без какой-либо защиты, так как люди вытолкнули его из укрытия. Затем он почувствовал сильный удар в спину, но нашел в себе силы побежать к выходу.

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Россиянин выбил окна, чтобы выбраться, из-за чего порезал себе руки и ноги. По его словам, те, кто бежал рядом с ним, не выжили. Когда мужчина добрался до дома, он обнаружил следы выстрела на рюкзаке и кожаной куртке.

Думаю, наверное, дробинка, дробь попала. Ну и отправился в медицинское учреждение, в Щелковскую городскую больницу, где через какое-то время выяснилось, что во мне на самом деле пуля

Дмитрий Сараевпосетитель «Крокуса»

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — они, предварительно, направлялись в сторону Украины. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает о том, что преступление совершено руками радикальных исламистов.

По последним данным, число пострадавших в «Крокусе» выросло до 360 человек, жертвами теракта стали 140 человек. Также неофициально сообщалось о 95 пропавших без вести.

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      Анастасия Шейкина
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