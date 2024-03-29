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14:31, 29 марта 2024Спорт

Боец TOP DOG запустит собственное телешоу

Боец TOP DOG Игорь Ионов запустит собственное телешоу «От Имели»

Фото: пресс-служба TOP DOG

Боец на голых кулаках Игорь Ионов, выступающий в промоушене TOP DOG, запускает собственное телешоу на телеканале UDAR. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Премьера информационно-развлекательного шоу «От Имели» состоится 12 апреля в 21:00. Спортсмен будет его ведущим.

«Каждую неделю я буду рассказывать главные новости мира единоборств, проводить викторины с уважаемыми людьми и делиться находками недели», — заявил Ионов

13 апреля в Казни пройдет турнир TOP DOG 28. В главном бою вечера первый номер рейтинга в полутяжелом весе Ионов встретится с экс-чемпионом этого дивизиона Марселем Хановым.

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      Алексей Гусев
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