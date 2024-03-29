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14:53, 29 марта 2024Россия

Россиянин нашел пулю в спине на следующий день после теракта в «Крокусе»

FT: выживший в «Крокусе» промоутер Сараев нашел пулю в спине на следующий день
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Организатор концертов Дмитрий Сараев, который выжил во время теракта в подмосковном зале «Крокус Сити Холл», нашел пулю в спине на следующий день после нападения террористов. Об этом он рассказал газете Financial Times (FT).

Мужчина рассказал, что за несколько секунд до начала стрельбы он сфотографировал очередь в вестибюле концертного зала, чтобы отправить кадры другу, который не смог пойти на концерт вместе с ним. Услышав выстрелы, люди начали пригибаться и бежать, по словам пострадавшего, в его сторону.

Вместе с толпой Сараев впоследствии оказался в коридоре, который был ловушкой, так как там был тупик из-за толстых стеклянных стен. Когда к группе людей приблизились террористы, мужчина был прижат к металлической стене. Отовсюду летели пули, люди «падали рядами» вспомнил выживший при теракте.

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Тогда Сараев почувствовал сильный удар в спину. Мужчина думал, что потеряет сознание, но не ощутил боли, поэтому решил выбираться из «Крокуса». По его словам, путь из концертного зала преграждали тела убитых и раненых. Мужчина ползком добирался до стоянки и уехал с места теракта на общественном транспорте.

На следующее утро Сараев нашел дырки на своей одежде. Врачи выяснили, что в его теле застряла пуля длиной около двух сантиметров. Из рентгена следовало, что ранение произошло при рикошете пули — она вошла в тело параллельно позвоночнику ниже поясницы и преодолела около 12 сантиметров через мягкие ткани.

Сараев ранее рассказывал, что в момент стрельбы в «Крокусе» люди как-то вытолкнули мужчину из укрытия, где он вместе с другими прятался от террористов.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 143 человека. Данные о пострадавших разнятся. В медицинских службах сообщали о 382 пострадавших. Однако есть неофициальная информация, согласно которой число пострадавших при теракте в «Крокусе» превысило 550. Пропавшими без вести, помимо этого, числятся 95 человек.

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      Анастасия Шейкина
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