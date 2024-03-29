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07:57, 29 марта 2024Спорт

Российский боец MMA одной фразой оценил жизнь в США

Российский боец MMA Виталий Минаков заявил, что в США ты никому не нужен
Виталий Минаков

Виталий Минаков. Кадр: Sport24: Культура бития / YouTube

Российский боец смешанного стиля (MMA) Виталий Минаков в интервью YouTube-каналу «Sport24: Культура бития» оценил жизнь в США.

Спортсмен не одобрил решение российского бойца UFC Александра Волкова готовиться к своим поединкам в США. Минаков фразой «в Америке ты никому не нужен» высказался о жизни в стране. Он подчеркнул, что американцам нужны только победы и проценты, которые выплачиваются залу.

28 марта стало известно, что Волков проведет поединок против соотечественника Сергея Павловича. Сообщалось, что он пройдет на турнире UFC в Саудовской Аравии 22 июня.

В активе 35-летнего Волкова 37 побед и 10 поражений в MMA. В последнем поединке он одержал победу над австралийцем Таем Туивасой. Волков располагается на шестом месте в рейтинге тяжеловесов UFC.

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      Анастасия Борисова
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