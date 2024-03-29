Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:59, 29 марта 2024Бывший СССР

Парламент Армении обсудит евроинтеграцию

Национальное собрание Армении анонсировало обсуждение европейской интеграции

Фото: Tigran Mehrabyan / PAN Photo / Reuters

В Национальном собрании (НС) Армении анонсировали обсуждение вопросов европейской интеграции. Сообщение опубликовано на сайте парламента республики.

Решение о созыве парламентских слушаний приняла Постоянная комиссия по вопросам евроинтеграции НС 29 марта в ходе внеочередного заседания. Мероприятие пройдет 4 апреля, его темой будут «Новые перспективы и вызовы евроинтеграции Армении».

Ранее в Ереване заявили, что Армения всегда стремилась войти в Евросоюз (ЕС). По словам спикера парламента республики Алена Симоняна, такой вариант для страны «является самым правильным».

На желание Армении сблизиться с ЕС отреагировали в Министерстве иностранных дел России. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Ереван, что под овечьей шкурой «еэсовских песнопений» может скрываться «кровожадный волчара».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные, находящиеся третий год в плену ВСУ, записали видеообращение. О чем они рассказали?

      Россиянин учинил расправу над родственниками из-за спора о доме матери

      Мальчика без признаков жизни нашли в болоте в российском регионе

      Дом звезды самого популярного ситкома Америки решили продать

      Чехия решила по примеру Украины закупить дроны-камикадзе

      Россиянка попыталась зарезать сына за критику ее бывшего любовника

      Названы самые необычные напитки России

      Случайно оказавшийся в свиной шкварке гвоздь проткнул женщине артерию

      Обновление улучшило старые iPhone

      Реклама бренда Diesel с иллюзией испражняющейся модели вызвала споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше