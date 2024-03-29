Парламент Армении обсудит евроинтеграцию

Национальное собрание Армении анонсировало обсуждение европейской интеграции

В Национальном собрании (НС) Армении анонсировали обсуждение вопросов европейской интеграции. Сообщение опубликовано на сайте парламента республики.

Решение о созыве парламентских слушаний приняла Постоянная комиссия по вопросам евроинтеграции НС 29 марта в ходе внеочередного заседания. Мероприятие пройдет 4 апреля, его темой будут «Новые перспективы и вызовы евроинтеграции Армении».

Ранее в Ереване заявили, что Армения всегда стремилась войти в Евросоюз (ЕС). По словам спикера парламента республики Алена Симоняна, такой вариант для страны «является самым правильным».

На желание Армении сблизиться с ЕС отреагировали в Министерстве иностранных дел России. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Ереван, что под овечьей шкурой «еэсовских песнопений» может скрываться «кровожадный волчара».