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09:24, 29 марта 2024Интернет и СМИ

Южнокорейская газета выразила сожаление из-за карикатуры на теракт в «Крокусе»

Газета The Korea Herald заявила, что сожалеет о карикатуре на теракт в «Крокусе»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Южнокорейская газета The Korea Herald выразила сожаление в связи с публикацией карикатуры на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Соответствующее заявление опубликовано в одном из номеров, фото которого приводит российское посольство в Республике Корея в Telegram.

«Мы глубоко сожалеем о публикации (...) карикатуры в номере газеты от 27 марта. Мы сожалеем об этой оплошности, признаем и уважаем чувства тех, кто был оскорблен данной карикатурой», — говорится в публикации.

Редакция газеты также выразила соболезнования.

Ранее российское посольство в Республике Корея выступило с критикой карикатуры на теракт в «Крокусе», опубликованной в The Korea Herald. В посольстве задались вопросом, не намерена ли страна высмеять жертв теракта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник» и подожгли здание. По последним данным, жертвами теракта стали 140 человек, пострадали 360. Пропавшими без вести числятся 95 человек.

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