Медведев прокомментировал поражение в полуфинале турнира в Майами

Даниил Медведев: не смог показать лучшую версию себя в матче с Синнером в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в полуфинале турнира категории ATP Мастерс 1000 в Майами (США). OA sport.

Медведев заявил, что не смог показать лучшую версию себя в матче с итальянцем Янником Синнером.

«Cиннер вот уже несколько месяцев продолжает проявлять себя на очень высоком уровне. Победа была очень легкой для него, это правда», — поделился россиянин и отметил, что у него было мало шансов.

Встреча прошла 29 марта и завершилась в двух сетах с разгромным счетом 1:6, 2:6. Таким образом, последние пять очных противостояний, включая финал Australian Open 2024, заканчивались в пользу итальянца.

Медведев — первая ракетка России. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает четвертое место. Синнер располагается на третьей строчке.