Медведев проиграл в полуфинале турнира в Майами

Россиянин Медведев проиграл итальянцу Синнеру в полуфинале турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев не смог защитить титул чемпиона турнира категории ATP Мастерс 1000 в Майами (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру. Встреча завершилась в двух сетах с разгромным счетом 1:6, 2:6. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут.

В 2023 году Медведев обыграл Синнера и стал победителем турнира. Однако последние пять очных противостояний заканчивались в пользу итальянца, в том числе финал Australian Open 2024.

Медведев — первая ракетка России. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает четвертое место. Синнер располагается на третьей строчке.