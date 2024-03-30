Олимпийская чемпионка оценила лишение Валиевой стипендии президента России

Бестемьянова посчитала логичным лишение Валиевой стипендии президента России

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила лишение фигуристки Камилы Валиевой стипендии президента России Владимира Путина. Ее слова приводит Sport24.

Бестемьянова посчитала решение логичным, напомнив, что стипендия платится олимпийским чемпионам, а у Валиевой медаль забрали. «Стоило чиновникам идти навстречу Валиевой или нет — лучше об этом спросите пенсионеров, которые получают крохи. Надо это или нет», — добавила она.

25 марта стало известно, что Валиева перестала получать президентскую стипендию. Выплата для олимпийских чемпионов равна 52 тысячам рублей в месяц.

В январе 2024-го Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Следы запрещенного препарата триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате Валиева была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы.