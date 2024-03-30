Тренер «Спартака» объяснил ничью с «Уралом»

Тренер «Спартака» Абаскаль о ничье с «Уралом» в РПЛ: для нас это ноль очков

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил ничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Для нас это ноль очков. В этом матче мы играли на победу», — заявил тренер. Он счел, что игра удавалась его подопечным, за исключением финального отрезка. По мнению Абаскаля, команде не хватило точности передач и ударов.

Ранее 30 марта «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче 21-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, после 21 матча «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Урал» занимает 13-е место с 20 очками. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 41 очко.