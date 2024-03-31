Глава Дагестана высказался о риске теракта в регионе

Меликов: задержанные в рамках КТО могли готовить теракт в Дагестане

Задержанные в рамках контртеррористической операции (КТО) в Махачкале и Каспийске могли готовить теракты на территории Дагестана. Организацию терактов в регионе допустил глава республики Сергей Меликов в Telegram.

«Трое подозреваемых задержаны. Изъятое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений на территории нашей республики», — заявил он.

Утром 31 марта на территории Махачкалы и Каспийска объявили режим КТО. В ходе операции силовики задержали троих человек, планировавших совершить теракт. У них были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

В 12:00 того же дня режим КТО был снят. В ходе него никто из обычных россиян и личного состава сил правопорядка не пострадал.