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12:55, 31 марта 2024Россия

Глава Дагестана высказался о риске теракта в регионе

Меликов: задержанные в рамках КТО могли готовить теракт в Дагестане

Фото: Head of Dagestan Press Service / Globallookpress.com

Задержанные в рамках контртеррористической операции (КТО) в Махачкале и Каспийске могли готовить теракты на территории Дагестана. Организацию терактов в регионе допустил глава республики Сергей Меликов в Telegram.

«Трое подозреваемых задержаны. Изъятое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство указывают на возможное планирование задержанными террористических преступлений на территории нашей республики», — заявил он.

Утром 31 марта на территории Махачкалы и Каспийска объявили режим КТО. В ходе операции силовики задержали троих человек, планировавших совершить теракт. У них были обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

В 12:00 того же дня режим КТО был снят. В ходе него никто из обычных россиян и личного состава сил правопорядка не пострадал.

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      Александр Курбатов
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