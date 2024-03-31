Гол и ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить в матче НХЛ

Гол и ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» победить «Аризону» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Аризону Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 8:5. Победить «Рейнджерс» помог в том числе российский нападающий Артемий Панарин. На счету форварда гол и ассистентский хет-трик, он был признан второй звездой матча.

Всего в 74 играх текущего сезона россиянин набрал 107 очков (44 заброшенные шайбы и 63 результативные передачи). Панарин впервые в карьере пробил отметку в 100 очков. Он стал восьмым россиянином в истории НХЛ, кому удалось достигнуть такого показателя.

32-летний Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Контракт россиянина с клубом на общую сумму 81,5 миллиона долларов рассчитан до 2026 года.