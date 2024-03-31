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09:08, 31 марта 2024Спорт

Головин вошел в тройку лучших ассистентов чемпионата Франции

Футболист «Монако» Головин вошел в тройку лучших ассистентов чемпионата Франции

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в тройку лучших ассистентов чемпионата Франции. Статистика доступна на сайте турнира.

30 марта в матче 27-го тура Лиги 1 против «Меца» отечественный футболист отметился голевой передачей и помог «Монако» одержать победу. Встреча прошла в Меце и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

10 марта бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал Головина лучшим футболистом страны. Он выразил надежду, что хавбек продемонстрирует лучшие качества в матчах за сборную России.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. Трансфер россиянина обошелся команде в 30 миллионов евро.

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      Анастасия Борисова
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