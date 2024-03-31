Объект энергетической инфраструктуры загорелся под Одессой

В Одесской области на юге Украины на одном из энергообъектов произошел пожар

Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщили официальные представители оперативного командования «Юг» сил Украины, пишет ТАСС.

Утверждается, что там произошел взрыв, на фоне чего на энергообъекте начался пожар. Помимо этого, зафиксировано замыкание, из-за чего оказались обесточены как сам объект, так и около 170 тысяч абонентов.

В ночь на воскресенье, 31 марта, по всему региону был объявлен сигнал тревоги.

30 марта также стало известно, что жители некоторых районов Одессы остались без электричества. В тот же момент в городе временно была остановлена подача воды.

29 марта появились данные об аварийном отключении подстанции в Одессе. В течение нескольких часов обещали восстановить электричество. В тот же день также стало известно о взрывах в городе.