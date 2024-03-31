Тренер ПСЖ высказался о возможном уходе Мбаппе

Тренер ПСЖ Энрике понадеялся на то, что Мбаппе передумает уходить

Главный тренер парижского ПСЖ Луис Энрике высказался о возможном уходе из команды форварда Килиана Мбаппе. Его слова приводит Sky Sports.

Специалист выразил надежду, что футболист передумает. «Он пока ничего не объявил. Давайте представим, что мы выигрываем четыре титула в этом сезоне, а Килиан в последний момент решает, что его место в Париже?» — отметил Энрике.

19 февраля сообщалось о договоренности Мбаппе с мадридским «Реалом». Стороны заключили соглашение на пять лет. Оно вступит в силу 1 июля 2024 года. Уточнялось, что француз уведомил о своем намерении уйти руководство «Пари Сен-Жермен».

Мбаппе — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции, победитель Лиги наций, а также шестикратный чемпион Франции в составе ПСЖ и «Монако». Трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 180 миллионов евро.